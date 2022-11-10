國民黨台北市長候選人蔣萬安喊出恢復YouBike前半小時免費騎乘政見，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊批草包，債留子孫是蔣萬安的DNA。民進黨台北市長候選人陳時中10日受訪說黃珊珊應該是有感而發，並表示自己不會在選舉期間，任意提出不可行或毫無進步的想法。

前半小時騎乘YouBike免費原是前台北市長郝龍斌時期推行的政策，後被台北市長柯文哲以使用者付費為由取消，蔣萬安近期主張恢復前半小時免費措施，帶動民眾使用率運輸的意願。黃珊珊則批評此為「草包」政見，認為債留子孫是國民黨與蔣萬安的DNA。

對此，陳時中10日於「《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲」記者會後表示，黃珊珊應該是有感而發。他的態度是，台北市政府做對的事會延續，做得好的事情會加大、加碼，自己不會在選舉期間，任意提出不可行或毫無進步的想法。

陳時中競辦總幹事吳思瑤補充，他們難得與黃珊珊有一致共識，蔣萬安提出的政見很草包、經不起考驗，已成為全民共識，反觀陳時中提出的綠色運具方案更有高度，跨縣市推出1200月票結合捷運、公車、公共自行車及台鐵，是結合北北基桃區域聯合治理的大格局作法。