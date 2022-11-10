台北市長柯文哲10日出席台北市教育成果專書發表會，親自揭開專書的封面，與現場的來賓一同分享這份榮耀。（鄭任南攝）

回顧8年教育成果，北市10日在日新國小日新旺台樓舉辦「讓教育成為城市的榮耀專書發表會」，分享學校實務經驗。台北市長柯文哲表示，教育都在訓練員工而不是老闆，要從教育創新，盼實驗學校每年增加一到兩個，目標到5％。

教育局表示，本次新書發表包含《台北教育 世界翹楚》、《智慧教育 翻轉台北》、《雙語教育 幸福台北》、《國際課程 世界領航》、《創新實驗 台北展華》及《台北技職 卓越超群》等系列專書成果集，也邀請專家學者分享學校實務經驗與交流。

柯文哲表示，這是八年來的總檢討，數位教育一開始要大家使用酷課雲都推三阻四，但疫情影響下不得不用，後來酷課雲超過一億1000萬點閱率，台灣16縣市、全世界1054間僑校也用北市系統，校園方面則努力推動E化。

柯文哲也說，台灣要成為國際城市，得推動國際教育，我們要走出去，世界要走進來，也聯絡日本高校來台灣，建立台日民間聯繫，而捷克布拉格市長為何對台灣友善，也是因為他當實習醫生來林口長庚時，大家都對他很友善，所以面向國際需要的是態度。

柯文哲分享，實驗教育一開始要跑到宜蘭上課，後來台北市才成立亞洲第一個網路實驗學校，當時去以色列發現他們學力測驗輸台灣，卻拿過諾貝爾獎，反倒台灣沒拿過，是因教育都在訓練員工而不是老闆，要從教育創新，盼實驗學校每年增加一到兩個，目標到5％。

柯文哲指出，未來15年，北市236所學校會有70％校舍要改建，總工程費估逾2000億，將超過環狀線總工程費，所以改建要全部收繳到中央處理，要建立改建SOP，包含節能減碳設計等，希望在這基礎上，讓北市教育往前進。

教育局說明，除了智慧教育的「台北酷課雲」屢獲國際大獎肯定，北市公辦學校型態實驗教育從0校至今達11校，並獨步亞洲開辦第一所數位實驗高中，在雙語及國際教育方面，目前也有78所公立國中小轉型為雙語教育學校，未來將逐步增設。