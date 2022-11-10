新竹市警局為掃蕩詐騙集團，從今年初開始強化掃蕩力道，更動員全體警力執行「清樓專案」，逐一清查社區可疑住戶、旅宿業及出租套房。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

近來詐騙集團囚禁凌虐求職者事件引發社會關注，新竹市警局為掃蕩詐騙，從今年初開始強化掃蕩力道，更動員全體警力執行「清樓專案」，逐一清查社區可疑住戶、旅宿業及出租套房，共計300家次，5日也在日租套房查獲一起網路購物的詐騙案，已清查出20多名被害人，全案擴大偵辦中。

台版柬埔寨詐騙集團囚禁案，震驚全國，新竹市警方也加強掃蕩。新竹市警局指出，從今年初起，責令轄區員警針對受理詐欺及失踨人口案件，強化偵查力道並逐案管制偵辦進度。

尤其，從今年11月起，新竹市警局啟動「清樓專案」，針對轄內社區可疑住戶、旅宿業及出租套房舖天蓋地訪查，目前總計已查訪達300家，日前也破獲在飯店內遭拘禁人頭帳戶的詐欺集團案，營救出4位被害人，

新竹市警局今年5月間曾經受理民眾報案，隨後經調查也在11月5日於所轄市區日租套房查訪過程中，查獲1起網購詐騙案，經警方抽絲剝繭，也順利將犯嫌拘捕到案並已清查20餘名被害人。

新竹市警察局局長郭士傑表示，詐騙集團由過往會透過掮客招募車手，但現在已經一反過去的模式，改為透過網路社群軟體刊登求職及貸款等訊息，誘騙民眾上當，被害人輕則淪為詐騙人頭帳戶，重則遭強行沒收手機、斷絕對外聯繫，並遭施以暴行等，情況嚴重時甚至會危及生命安全。

郭士傑也呼籲，民眾對於以「高薪輕鬆賺錢」、「租存簿」及「快速變現」等求職徵才貼文，應該立即提高警覺，並撥打165反詐騙專線，向警方確認貼文內容是否為詐騙，以確保自身與他人之生命財產之安全。