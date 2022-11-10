南韓人氣女團「少女時代」成員太妍，近日在韓國GMA頒獎典禮以第三張專輯《INVU》拿下最佳女子solo獎，但有網友在推特上傳該獎項的評分紀錄，表示位居冠軍的IU沒得獎反而是第二的太妍得獎，引發網友論戰，對此雖泰妍為回應，但卻在IG貼文，其中一張圖片更藏著一句「世界少了我也照常運轉」，讓粉絲相當擔心。

韓國GMA頒獎典禮在8日晚間登場，雖受梨泰院事件影響取消紅毯及線上直播，但仍有許多明星到場，而當晚最佳女子solo獎由太妍拿下卻引起爭議，有網友在推特上貼出，各獎項候選人評分，根據公布的女solo得分排名，原先排名第一的IU卻沒奪獎，反而卻由太妍拿獎，瞬間質疑聲浪不斷。

然而，在太妍得獎後在IG上發文，也貼出她身穿黑色腰間鏤空禮服、座車自拍等照片，但其中值得關注的是有一張照片文字寫著：「少了我的世界，仍會繼續運轉」讓粉絲非常擔憂。

事實上，太妍曾在2019年坦言自己罹患憂鬱症，但她仍堅強面對，努力治療中，但在2020年時在生日當天父親離世，讓粉絲非常擔心太妍的狀況，如今太妍在IG上的發文再度引起粉絲憂心，紛紛喊話太妍「我們需要你」。