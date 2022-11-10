風機製造商台灣維特斯Vestas與天力離岸風電公司，10日宣布國產化進程，現已在台生產30支、總計約1000噸風機葉片，立下離岸風機本土化奠定最新里程碑。

Vestas台灣區總經理林正光（Alex Robertson）表示，唯有明確的風電開發案才能讓Vestas得以實踐在地供應鏈的大型投資計畫，我們與天力合作的葉片製造廠即為最好的實證。台灣離岸風電第三階段開發的不確定性正使我們在台的投資面臨風險，Vestas致力於在台確立永續的風電產業，然要實現這一目標，目前的產業環境需要做出改變。

Vestas致力於服務在台客戶，然而，台灣離岸風電產業在經歷第三階段區塊開發的同時也正面臨「三難」困境，包含開發規模受限（一個風場僅有500MW開發規模）、過低的競價上限（2.49元/1度電）、以及相對缺乏彈性的本土化要求（25項指定零組件皆須由台灣生產）。為了解決現有困境，Vestas建議提高單一風場的容量規模；而為了符合經濟效益，應提高競價上限；同時，也應調整在地化政策，讓開發商與供應鏈可以自由選擇執行項目，並轉化成積分制。此訴求的最終目標是幫助台灣市場保持在亞太區離岸風電產業的領先地位，並確保未來的風場開發案能夠如期實現。