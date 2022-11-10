百貨業周年慶壓軸SOGO周年慶10日開打，忠孝館自9日深夜即現排隊人流，預計忠孝、復興與敦化黃金三館首日湧10萬人潮、單日業績目標13億元，較去年同期11億成長18％。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯更率團隊迎賓，黃晴雯指出，儘管通膨議題紛擾，SOGO超市力挺台灣經濟抗通膨，不僅「凍漲」，還有9折與特價像是買一送一等，除了備貨逾三成，包括生鮮漁貨等均有箱購優惠，此外，她也看好疫後社交活動恢復，帶動包彩妝、服飾、鞋類等相關商品大爆發。

SOGO營運副總經理吳素吟指出，館外衝選票、館內則衝選品，光是保養品彩妝特惠套組超過40萬組，此外預期服飾業含男女裝等有望成長1-20％，且接連帶動鞋子等，所有流行關連性皆有望衝出新業績，主要是今年貨品齊全。

此外，今年農曆年過得早，預期明年1月20日就要過年，所以尾牙、年終送禮的大宗採購將提前爆發，像是出國旅遊、3C家電等，像是RIMOWA行李箱收券不送券，等同九折優惠，在預購期即爆出買氣。