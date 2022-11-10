為提升南部數位產業國際競爭力，經濟部加工出口區管理處（以下簡稱加工處）與財團法人資訊工業策進會合作辦理「數位轉型共創實證課程」，推動南部企業與資訊服務產業中高階經理數位轉型人才培育，媒合推動供需兩端之共創成果實證，計有華泰電子、華彩塗料、穎崴科技、奇美食品、雲高科技等區內外大廠參與，衍生六組的POC（Proof of Concept）概念驗證，並於10日辦理實證成果發表暨結訓頒獎典禮。

加工處楊伯耕處長表示，引領園區製造業數位轉型、開拓資服業與製造大廠合作，是科技產業園區群聚產業的重要工作及積極目標，產業如何透過數位科技將產業人才經驗技術保留轉換並進行傳承，將是重要課題。今年共計衍生六組的POC（Proof of Concept）概念驗證，亦將逐步及持續擴散至進行POS（Proof of Service）服務驗證，深度完整地建構在地數位轉型示範案例，期望為南部帶來實質商機擴散與人才能量的加乘效益。加上高軟園區二期、屏東擴區招商，將擴大南部數位科技產業群聚之規模，進以形塑大南方數位轉型聚落。

今年度課程從策略藍圖規劃至場域實證導入，建構可擴散性示範案例，如：華泰電子與新亞洲儀器，以高階 AOI技術輔助 SMT 人員降低覆判，提升生產品質並提高產品競爭力；華彩塗料與惇凰科技，建構塗料酸鹼值自動檢測可視化應用與建構產品色彩辨識系統，大幅降低塗料生產過程所需時間與材料成本，並將第一線人員調色經驗透過數位化保留，有效透過系統紀錄；穎崴科技與兆米智慧，運用AI 賦能測試座探針瑕疵檢測，透過機台與系統機聯優化，匯集資深檢測人員經驗進行AI再學習，提高探針產品瑕疵檢測速度，並降低人員覆判機率提升良率。

奇美與雲高科技，以雲平台整合RFID連接產品輸送帶工段，強化設備聯網與異常監控診斷，同時將食品製程端老師傅的經驗透過數位科技轉換流程化，應用環控綁定，減少以往生產作業所產生異常機率，提升產品品質；龍業百起與先知科技，以建立一套螺絲扣件冷緞製程加工程生產資訊數據化及可視化管理系統，協助生產工程師即時解決問題及工單排程高效應用；信盛精工與建佳科技，高值沖壓模具放電加工AI品質預測系統模組開發，避免因製程失效造成停機損失。

加工處打造「DTIH數位轉型共創基地」，優先讓科技產業園區廠商、課程學員及活動辦理單位等使用，於基地提供數位轉型專家健診服務，以提升南部數位產業競爭力之目標，扣合科技產業園區產業群聚業態，由高雄出發，開創未來發展數位轉型藍圖。