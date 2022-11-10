隨著美股反彈走升，台股近日走勢也重回五年線，中信綠能及電動車ETF（00896）經理人張苡琤表示，台灣即將進入九合一大選，投資人可關注選舉行情，具政府政策加持產業於這波行情中表現相對突出，如電動車、儲能、電網建置、風電等族群，建議可伺機分批布局電動車及綠能產業的ETF。

張苡琤表示，隨主要國家相繼釋出減緩氣候變遷的法案後，電動車從現在到未來都是全球趨勢，而國內政府率先響應導入電動大客車，同時也訂下2030年市區公車全面電動化目標，將持續帶動EV製造、周邊充電設備等機會。

除政府之外，台廠發展電動車也不遺餘力。張苡琤表示，近期國內大廠相繼宣布將轉型進入電動車市場，投入大量資源發展EV組裝及上中下游軟硬體，逐漸取得國外一線OEM車廠訂單；MIH更最大化開放電動車平台效益，料明年隨著原物料緩跌，相關廠商經濟效益可望進一步擴大，投資人可持續關注國內電動車族群未來的表現。

張苡琤提及，電動車所需的軟體、半導體及電子架構，都屬台廠強項，而不可或缺的電池，台廠也憑藉過往鋰電池發展經驗積極建廠，將電動車關鍵零組件（電池、電機、電控）掌握，根據過去已累積的技術及經驗，運用於電動車發展，基於本身既有的實力更堅實，有望加速台廠的轉型策略。

展望後市，張苡琤表示，企業仍位於消化庫存周期，靜待美國升息趨勢放緩後，盤勢逐漸呈現L型打底趨勢，而台灣邊境重啟後，有望刺激旅遊業復甦，具長期趨勢的旅遊消費、電動車及綠能族群，表現相對穩健，建議投資人可長期布局以綠能電動車為題的ETF，握緊長期趨勢。