大陸A股10日早盤走勢疲軟，滬指早盤收報3,032.12點，跌0.53％，成交額人民幣（下同）2,051億元。深成指早盤收報10,898.07點，跌1.42％，成交額3,110億元。創業板指早盤收報2,355.99點，跌1.81％，成交額1,077億元。

新浪財經報導，A股大盤10日上午開低走低，滬指盤中一度回暖跌幅收窄，創指、深成指震盪下行。

類股方面，供銷社概念持續強勢，web3.0概念逆市走強，酒店、旅遊股盤中拉升，醫藥股活躍；太陽能、半導體等類股下挫，汽車產業鏈集體走低，稀土、有色金屬等資源類股走弱。總體來看，個股跌多漲少綠。

期貨市場方面，大陸期貨主力合約10日早盤多數下跌，SC原油跌超4％，燃油、棕櫚油跌超3％，甲醇、焦炭、低硫燃油跌超2％，豆油、蘋果跌近2％；漲幅方面，滬鎳漲超4％，豆一、菜粕、紅棗漲超2％。

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