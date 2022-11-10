66歲「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳在演藝圈長紅40多年，外表和身材都保養得極好，是公認的美魔女代表。外界也十分關注她的感情狀況，之前她坦言一直都有心動的對象，昨（9）日她在粉專突然PO出一張和「老公」頭靠頭的親密合影，原來是宏都拉斯來探班，也讓大家看出兩人的好友誼。

只見照片中的陳美鳳和合作的演員洪都拉斯合照，原來兩人在戲中演夫妻，儘管該劇已經下檔，但彼此仍維繫好感情，她也透露洪都拉斯近來和金鐘視帝陳亞蘭拍新戲抽空帶咖啡來探陳美鳳的班，讓陳美鳳感動說：「好有溫度的一杯熱咖啡～瞬間想起拍黃金歲月時，大家相處融洽情景！最棒的達哥~美娟愛你喔！」

陳美鳳也誇洪都拉斯不僅反應快也很有想法，講的笑話都很好笑，每次在化妝間都被他和王彩樺的對話笑翻，網友看了也紛紛留言：「可愛的友誼」、「這張照片很匹配」、「期待您們的新作品」、「我也喜歡洪都拉斯的幽默」