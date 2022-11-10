東華大學校於廣達250公頃，路況寬廣。（圖／民眾提供）

東華大學19歲洪姓男生騎乘機車校園發生意外，機車幾乎全毀。（圖／民眾提供）

國立東華大學一名洪姓男大生，今天上午在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治，學生住在新北，父母悲痛不已，已趕到花蓮處理。因大約1年前同一天，該校謝姓女學生同樣在外環道自撞送醫不治，校園安全再次引發重視，為此校長趙涵㨗表示，校方2年前曾規畫在外環道設區段測速，因尊重學生不同意見而擱置，校方會持續規劃並與學生溝通討論。

警方表示，19歲洪姓男大生就讀諮商與臨床心理系2年級，今上午9時許騎乘普通重型機車上課途中，在校內外環道由西往東方向行駛，在靠近學人宿舍一處直行路段不慎自摔，校安人員接獲通報，初步檢視頭部重創，經報請消防局送往慈濟醫院急救，上午10時許仍不治。

東華大學校於廣達250公頃，師生多半靠汽機車、腳踏車出入，多次傳出校園大小車禍。去年同一天的11月10日深夜，同校一名20歲謝姓大二女學生騎乘普通重型機車，沿外環道要回宿舍，過彎時不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創，送醫仍因傷重不治。

校方說，兩年前學校打算斥資近600萬元設置區段測速示範點，學生會發聲明批評，指不是愈慢愈安全，認為此案影響學生權益甚鉅，不應只在行政會議討論，要求校方納入更多學生聲明，與學生代表在安全、合法、合理的原則下達成共識。

校長趙涵㨗表達遺憾，他說，近年校內發生3起自撞死亡事故，都在外環道轉角處，但3處地點都不同。之前因尊重學生反對意見，未設區間測速改以2支定點測速照相取代，設置地點和今天事故也是不同區域，他認為彎道裝上減速墊勢在必行，也希望再推動區段測速，會持續與學生溝通討論。