《惡女是懸絲木偶》原著漫畫。（KAKAO WEBTOON提供）

雙11即將來臨，KAKAO WEBTOON昨（9日）驚喜宣布將於每週推出「倒數免費＋」活動，活動期間指定作品只要2小時就可看一話，相較過去要等3到7天不等的時間，直接開放更多免費話次，讓粉絲盡情閱讀。還推出「雙11限定快閃優惠」，除了儲值優惠外，還狂撒萬元紅包，預計豪撒超過260萬免費金幣、一位用戶最高可獲得超過5萬免費金幣，更貼心幫用戶直接安排「追漫時間表」，讓大家雙11週末追漫追起來。

「倒數免費＋」活動中，即日起，已有部分破百萬點閱大作開跑活動，包括觀看次數突破 1300萬次的奇幻愛情大作《綠蔭之冠》，以及觀看次數甫突破 400 萬次的奇幻作品《變成伯爵家的混混》與《召喚黑暗的少女》，而後還會有各分類近300萬點閱的大作接棒開跑，例如《偉大的夙願》、《惡女出沒請小心》、《為了幫助你理解》等，用戶可以在大量的免費話次海裡，搜尋到自己的愛作並無縫看爆。

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已開跑的「儲值優惠」，活動期間內儲值達指定金額，最高贈送3萬免費金幣，明（11日）0點起，開始「萬元紅包大放送」，限時3天、不限作品，凡閱讀111話次以上，就有機會抽中1萬免費金幣。也貼心幫用戶排好「追漫時間表」，共12個時段，在指定時間內付費閱讀指定作品2話，就有機會抽中1100免費金幣，包含前陣子在韓國造成轟動，由車銀優、韓韶禧、李洙赫合體拍攝的廣告《惡女是懸絲木偶》，在看顏值爆表的宣傳片同時，也可以搭配原著漫畫一起看，還原感更足。