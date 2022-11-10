最近2周，東協國家相繼主辦東協峰會及東亞合作領導人系列會議、G20二十國集團峰會、APEC亞太經合組織領導人非正式會議等三場重要多邊會議，全球治理的「亞洲時刻」成為國際焦點。面對團結還是分裂、合作還是對抗的時代選擇，國際社會期待亞洲發揮好引領作用。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒今天在《環球時報》撰文稱，唯有精誠團結才能更好發揮「亞洲作用」。

朱鋒表示，在當前國際社會和平赤字、發展赤字、治理赤字和安全赤字加重的大背景下，「亞洲時刻」無疑將為各國加強合作、共同應對困境和挑戰注入希望。而亞洲國家一如既往地保持友好團結、互利共贏，又是確保地區持續發揮建設性作用並為全球治理做出更大貢獻的根本保證。

朱鋒指出，冷戰結束以來，包括中日韓和東協十國在內的東亞不僅是全球經濟增長速度最快的地區，也是最和平、最安全的地區。1991年至今，東亞已經保持30多年沒有地區性軍事衝突或戰爭的紀錄。東亞地區GDP規模達到30年前的3.4倍。截至2021年，東亞經濟已佔世界總量的27.5％，與歐洲、北美並列世界經濟三大重心。30多年間，亞洲各國總體上的合作、開放和團結為地區穩定、繁榮提供重要戰略牽引。

朱鋒指出，冷戰結束以來的30年更是亞洲區域一體化取得實質進展的30年。從1997—1998年東亞各國共同克服亞洲金融危機到2000年APEC峰會提出「清邁倡議」，從2001年中國東協自貿協議簽署到2021年該協議的「增強版」，從東協與中日韓「10＋3」會議機制的建設到2022年RCEP正式生效，亞洲國家秉持互惠互利原則，在區域經濟聯通等領域共商共建共享，由此帶來的持續穩定、和平與繁榮不僅讓亞洲各國受益，更為亞洲拉動全球經濟增長和增進世界安全合作提供重要動力。

朱鋒觀察，東協作為一個極具代表性和凝聚力的次區域組織，在後冷戰時代的亞洲區域政治中一直發揮著建設性作用。東協強調的「東協中心主義」，就是在大國地緣政治競爭格局難以實質性改變、美國總是試圖主導地區政治和安全秩序的背景下，發揮東協在外交領域有所作為的建設性影響，避免東亞重新墮入冷戰性質的地緣政治和地緣經濟分裂。新加坡總理李顯龍多次對美國處理對華關係時的對抗思維表示擔憂。對於將在印尼峇里島舉行的G20峰會，美歐日等國多次向雅加達施壓，試圖讓印尼拒絕接受俄羅斯總統普丁參會。但印尼政府回絕了美國等國施壓，強調G20的團結與合作是應對各種國際衝擊與挑戰不可或缺的基礎。

朱鋒認為，亞洲合作同樣也是南海局勢得以穩定可控的關鍵因素。2022年是《南海各方行為宣言》(DOC)簽署20週年。這是中國和東協國家在南海管控爭議、確立共同行動規範所達成的首份政治文件。2019年開始，中國和東協又開啓具有法律約束力的「南海行為準則」（COC）談判。雖然受到新冠肺炎疫情影響，COC對話進程有所停滯，但中國東協管理南海事務對話和准則談判機制，增進了中國與東協國家的政治互信，促進了各方涉海對話與合作，為維護南海穩定起到關鍵性影響，也為中國與東協全面戰略合作夥伴關係的充實和提升營造了良好政治環境。《南海各方行為宣言》成功簽署的20年，充分證明中國和東協國家完全有信心、有智慧處理好南海問題。而在妥善處理類似問題的基礎上團結奮進，又是確保亞洲地區在全球治理中發揮更大作用的基礎。

朱鋒表示，在雙方共同努力下，政治經濟社會等關係多元且牢固、對國際局勢看法常常不謀而合、安全與發展利益深度融合的中國和東協關係，已經成為全球治理「亞洲時刻」背後最為活躍的支撐因素。在此視角下，中國東協關係也正成為建設性塑造和引領亞洲區域格局新走向的戰略性力量。

朱鋒提醒，值得注意的是，就在全球治理迎來「亞洲時刻」的時候，美國仍在加緊打壓遏制中國，日韓等國的地區外交也出現消極的「跟風性」變化，亞洲區域秩序正面臨少數國家妄圖再度推動陣營對立、破壞開放自由合作的區域經貿規則的嚴峻局面。對此，亞洲國家必須保持高度警惕。

朱鋒呼籲，當前世界的變局和亂局尤其需要「亞洲智慧」帶來穩定性，需要亞洲國家抱團前行貢獻「亞洲方案」。就此而言，繼續團結亞洲國家共同應對百年未有之大變局深刻演進、世界政治經濟不確定因素顯著上升等嚴峻局面，也是中國提出的全球發展倡議和全球安全倡議的題中之義。

朱鋒表示，東協國家相繼主辦三場大型地區及國際峰會，是亞洲國家展示團結互助的「亞洲精神」，發揮和合共生、文明互鑒的「亞洲智慧」，展示踐行真正多邊主義的「亞洲方式」的高光時刻。在此期間，中國東協全面戰略夥伴關係以及更廣泛的亞洲國家精誠團結，將使全球治理的「亞洲時刻」熠熠生輝。