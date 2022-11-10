由於歐盟考量降低對外國公司的依賴以及烏克蘭戰爭帶來的影響，據知情人士透露，歐盟國家和歐洲議會可能會加快在下周就衛星網路系統計畫達成最後協議。

歐盟執委會在今年2月宣布一項提案，將建設和營運一個衛星網路系統，作為歐盟工業主管布雷頓(Thierry Breton)戰略自主計畫的一部分。

歐盟國家官員和歐洲議會議員將在11月17日召開會議，預計為最後一次會議，將敲定計畫最終細節。但相關人士也說，由於對資金來源仍有不同意見，所以不排除有另一次會議。

在歐盟推出這項計畫之際，外界對俄羅斯和中國在外太空的軍事進展，以及衛星發射數量的激增，越來越感到擔憂。

擁有自己的衛星網路系統，可能有助於歐盟加快在歐洲推出寬頻網路，同時也將覆蓋面涵蓋非洲，使歐盟能夠在非洲國家提供取代中國競爭對手的替代方案

太空網路可以在發生重大事故或災害之時，備援地面網路，並在傳統的網路服務提供商未覆蓋的地區提供連線。

執委會希望從歐盟各種計畫以及計畫未使用完的資金中抽出24億歐元經費，另外再從私人部門募集剩餘的36億歐元經費。

研擬中的衛星網路系統將在2025年至2027年間建造和發射170枚低軌衛星。