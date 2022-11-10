上市營建股績優生長虹（5534），業績「一路長紅」！最新出爐的前三季合併財報，大豐收！稅後純益19.72億元、EPS達6.8元，雙雙賺贏去年全年。未來五年備妥1,500億元以上庫存，住宅、商辦將同步並進，業績高成長無虞。

長虹第三季及前三季合併財報出爐，第三季合併營收9.69億元，毛利率42.82％，比去年同期成長18.46個百分點，稅後純益2.88億元，大幅超越去年同期的虧損，每股稅後純益為0.99元。

長虹累計前三季營收為60.72億元，毛利率43.97％，年增13.39個百分點，稅後純益達19.72億元，比去年同期大幅激增7.8倍，EPS達6.80元；相較於2021年全年的稅後純益26.4億元、EPS4.41元，長虹今年前三季已雙雙賺贏去年全年。

長虹今年住宅新成屋案「長虹交響苑」順銷，加上去年以15.76億元成交的「長虹新銳科技大樓」，遞延至2022年第一季交屋挹注，加上總銷20億元「帝璽」、12億元「長虹閱莊」等接棒入帳，在住宅新案完工交屋、及商辦大樓銷售入帳，同步貢獻下，雙雙衝高營收及獲利。累計前十月營收61.65億元，年增3.06倍。

展望2023年，長虹原本預計今年完工、總銷27億元的「長虹豐匯商科大樓」、7.7億元「政大首席」新案，可能會遞延到2023年完工。其中「長虹豐匯商科大樓」，今年4月已被領航家投資興業公司以30.68億元整棟「掃」光，為明年交屋後的業績大補丸。

目前「營建F4」當中，華固（2548）前三季EPS高達10.9元，暫居營建股「EPS獲利王」寶座；長虹前三季每股稅後純益，則為6.8元；至於遠雄建（5522），EPS達5.02元。