民進黨高市黨部10日首發文宣戰報，以高雄市長陳其邁為首，輔以36席議員候選人的堅強陣容，共計發出6萬份文宣戰報，向黨員發出最強推薦，將齊心「挺邁過半」。（民進黨高市黨部提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高市黨部10日首發文宣戰報，以高雄市長陳其邁為首，輔以36席議員候選人的堅強陣容，共計發出6萬份文宣戰報，向黨員發出最強推薦，將齊心「挺邁過半」。（民進黨高市黨部提供／洪浩軒高雄傳真）

2022九合一大選倒數，民進黨高市黨部10日首發文宣戰報，以高雄市長陳其邁為首，輔以36席議員候選人的堅強陣容，共計發出6萬份文宣戰報，向黨員發出最強推薦，將齊心「挺邁過半」，此外，也向各選區黨員特別發出民進黨里長候選人推薦信，希望此次選戰全面奪勝。

民進黨高市黨部表示，此文宣戰報由黨部主委許智善操刀，設計海報大小的摺頁、雙面印刷，其中一面可一眼全覽民進黨推出的36位候選人陣容，另一面則特別針對各選區候選人加以突顯，還有黨部「給黨員的一封信」，懇切拜託黨員11月26日踴躍票投民進黨候選人，也為18歲公民權投下同意票，讓台灣的民主持續前行。

許智善表示，高市黨部首次以發送文宣戰報的方式，向黨員推薦民進黨候選人，目前共計有6萬份文宣戰報。許智善強調，這次市長、市議員選舉參選爆炸，不但選情複雜，各選區議員席次競爭也相當激烈，只有團結支持民進黨候選人，才能讓陳其邁高票連任，並讓議會席次順利過半。所以，特別以戰報文宣的方式，希望這次選舉全面勝利。

此外，民進黨高雄市黨部在大選前也向所有黨員發出里長推薦信，向各選區黨員特別推薦民進黨推出的里長候選人。