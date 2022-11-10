近日天氣轉涼，不少人計畫去日本泡溫泉，一名網友分享日本一間溫泉旅館，旅店內部的照片曝光後，吸引了6萬多人朝聖，大批網友看傻直呼，太可怕了！那個溫泉池裡面好像會有貞子爬出來，這是日本恐怖漫畫家伊藤潤二筆下的場景吧。

臉書粉專《卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋》發文說，Twitter上有網友在日本入住一家溫泉旅館，到了現場才發現旅館的環境超可怕，讓他也忍不住吐槽說，想要分手或離婚的網友們，可以考慮去日本玩的時候，預定這間溫泉旅館，成功率應該很高。

根據網友在Twitter上分享的溫泉旅館照片，旅店內部裝修殘破不堪，牆面處處可見斑駁的痕跡，其中最可怕的是旅館附設的溫泉，正方型的溫泉池竟如泥水池一樣，讓人看得怵目驚心。

恐怖照片曝光以後，吸引6萬多人朝聖，大批台灣網友看傻直呼，「這個真的不行」、「我的天哪，想去朝聖一下看看」、「那個湯屋感覺會有貞子爬出來」、「這間旅館應該可以直接斬斷婚姻」、「有點可怕，覺得會有東西跑出」、「這是試膽大會的場吧？」還有網友立刻聯想到日本恐怖漫畫家伊藤潤二筆下的場景。

最扯的是，有網友肉搜出這家溫泉旅館，結果發現這間旅店的Google評價竟然還有4顆星，讓不少人看呆。