基隆市政府與基隆市漁會合作舉辦「山海大餐辦桌活動」，推廣基隆漁產。（張志康攝）

為行銷基隆本港漁產品，讓民眾品嘗基隆在地當季最鮮的海鮮料理，基隆區漁會與基隆市政府攜手於12月8日，在基隆長榮桂冠酒店的彭園餐廳舉辦「山海大餐辦桌活動」。今年這項活動搭上雙11的熱潮，自11月11日起，開放報名，限量100桌，還可享有超值優惠價格。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，本港海鮮大餐主要食材，有當令尚青基隆本港小卷、國產石斑魚鮮美海味，搭配彭園主廚精心設計菜單，推出道道澎派海味料理，邀民眾來基隆，輕鬆享用「冬季限定‧滋味絕配」山海饗宴，也能作為年終尾牙、聚餐新選擇。

基隆市副市長林永發表示，基隆是北部漁獲最大集散地，市府推廣食魚文化教育，食當季，吃在地，每年與基隆區漁會合作推廣，讓大家吃到新鮮與營養。因疫情緣故近年停辦，今年和彭園會館合作推出山珍海味，每桌還贈漁會漁產品一張一千元抵用卷，活動更搭上雙11熱潮，可說是有吃又有拿。

基隆市產業發展處表示，基隆本港海鮮大餐每桌原價8000元，優惠價只要6500元，每桌額外加贈基隆區漁會漁產品販售部1000元抵用卷1張，活動限量100桌，只限一場，要搶要快！

另外，當天活動現場還準備好康摸彩，並規畫農漁品展售專區，民眾享用完海鮮大餐，能直接購買基隆在地精選伴手禮帶回家，眾多好康。今年活動販售更搭上雙11的熱潮，於11月11日上午9時起，於指定平台開放報名，請上FB基隆區漁會粉絲專頁查詢 https://www.facebook.com/keelung.klfish。