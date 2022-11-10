民進黨今召開「民進黨反奧步」 記者會，公布今年九合一大選中包含「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」等10大奧步；民進黨呼籲，民眾若接收到賄選等相關訊息，可自行蒐證、檢舉，除了捍衛民主選風外，更可獲得國家頒發最高達1000萬元的獎金，一起「拒絕選舉奧步，家鄉由我守護」。

發言人李坤城表示，前五大選舉奧步，包含賄選奧步、抹黑奧步、黑道威嚇奧步、假訊息奧步、行政不中立奧步。「賄選奧步」方面，國民黨南投縣長候選人許淑華出席現任縣長的卸任感恩說明會，在工作人員身著許淑華競選背心並高喊「凍蒜聲」聲中，偕同發送價值超過300元的泡麵碗給民眾。

他說，「抹黑奧步」方面，除了有國民黨籍議員於網路上發布影片，抹黑民進黨新北市長候選人林佳龍賄選外，更有憑藉幾張照片看圖說故事，抹黑民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手。

「黑道威嚇奧步」方面，他說，曾遭媒體披露涉及多項案件的許淑華競選總部林姓副主委，竟於競選LINE群組公開索求蔡培慧座車車牌號碼，有藉機恐嚇蔡培慧與其支持者之嫌。此外，南投競總也曾披露，支持民進黨籍蔡培慧候選人的里長被黑道找去吃飯、喝酒。

在「假訊息奧步」方面，他說，國民黨台南市長候選人謝龍介日前於臉書直播造謠麻豆文旦滯銷，並致使文旦銷路變差、價格降低，形成「文旦之亂2.0」，為了選舉嚴重傷害柚農。

最後，「行政不中立」部分，則有國民黨新北市長候選人侯友宜用行政干預林佳龍競選團隊，包含員警監視「抨擊侯友宜行政不中立」記者會、拒絕競選活動場地申請、利用市府各局處發出多則新聞稿謾罵林佳龍等。

謝佩芬表示，其餘五項選舉奧步，依序為鬧場奧步、鴨霸奧步、棄保奧步、網軍帳號奧步、栽贓奧步。

律師黃帝穎表示，在選罷法對於賄選的規定中，包含送禮、請客並邀請參加政治活動等行為，皆屬於賄選，得處三年以上，十年以下有期徒刑，呼籲民眾若發現有疑似賄選行為，可利用手機錄音、錄影，依候選人層級不同，「若檢舉成功，檢舉人最高可獲得一千萬元獎金！」若在選前10天內以任何方式刻意散佈或引述民調，無論是媒體報導、個人臉書公開發言或是網路相關轉載等，都違反選罷法。

黃帝穎最後指出，投票當日，目前選罷法中只有對於候選人進行限制，對於此次18歲公民權修憲複決案，並無禁止宣傳的法律限制，因此即使到了投票當天仍可進行修憲公投宣傳，並無裁罰問題。不過仍要注意投票所四周30公尺仍有相關限制，提醒民眾留意。