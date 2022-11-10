今年台股玩大怒神，前3季大盤重挫逾26%，不過高股息ETF格外抗跌，多數績效都能跑贏大盤，前3名清一色都是強調高息、低波的ETF，分別為FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)，經得起空頭市場考驗。其中，00731相對抗跌，波動度也是最低，是今年年度績效王。

聰明買高股息ETF！年度績效、波動度贏家00731 投資重點是這類股｜財經

聰明買高股息ETF！年度績效、波動度贏家00731 投資重點是這類股｜財經

近年來高股息ETF成為國人熱門存股標的，然而，多頭市場之際，各類股幾乎齊漲，在高配息的魅力吸引之下，投資人存高股息ETF，自然多以高殖利率為選擇依歸；但空頭市場可就不同了，各類股表現立馬見真章，有些優質類股特別耐震，有些類股則是受到市場空襲因素影響，而大幅修正。因此，同樣都是高股息ETF，但由於選股邏輯不同，抗跌效果也是大不同。

聰明買高股息ETF！年度績效、波動度贏家00731 投資重點是這類股｜財經

高息低波ETF比一比 00731報酬最好、波動也最低

觀察7檔熱門高股息ETF，今年前3季的含息報酬率，前3名分別為FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)。其中，00731的跌幅近10%，抗跌性特強。即使拉長時間來看，市場多空循環下，近2年~3年的含息報酬率，也是高息低波ETF績效稱霸，00731、00713績效最佳，分居一、二名，年化報酬率逾3成。

空軍氣盛 高息低波ETF成存股首選

近兩、三年來，黑天鵝、灰犀牛事件不斷，使得投資市場震盪格外劇烈，台灣加權指數振幅五、六百點，已是家常便飯，2021年5月12日甚至開起失速列車，盤中狂跌1417點，創下史上盤中最大跌點的歷史新紀錄。也因此，面對劇烈震盪的市場，選擇高股息ETF，波動度也很重要，越低越好。

今年前3季高股息ETF波動度，依然是高息低波ETF稱王，FH富時高息低波（00731）、元大臺灣高息低波（00713）波動度最低，只有12.2%，並列冠軍。其次為國泰永續高股息（00878），波動度為12.6%。

綜合報酬率、波動度的總評比來看，00731可說是年度最大贏家，摘下高績效、低波動的雙料冠軍，顯示低波動的高股息ETF，不見得報酬率就會較低，也能夠繳出亮眼的報酬成績單。

高息低波ETF殖利率也能媲美國民ETF

低波動是否代表殖利率會較低？其實不然，觀察此3檔低波動高股息ETF近兩年配息狀況，FH富時高息低波（00731）、元大臺灣高息低波（00713）在伯仲之間，平均都有5%以上，長期也是如此，並不亞於國民ETF 0056的殖利率。至於國泰永續高股息（00878）於2020年底才成立，目前還看不出長期殖利率表現。

此外，進一步拆解波動度最低的3檔高股息ETF產業配置，FH富時高息低波（00731）與國泰永續高股息（00878）的投資組合配置較為類似，但比重稍有不同。00731以金融保險業為主，比重高達35.6%，並分散配置到電子、傳產等產業；00878金融保險業比重則低於00731，僅為25.41%，與電腦及周邊設備的占比相差不遠。由於今年全球啟動升息循環，金融保險業為受惠股，電子產業則是普遍修正幅度較高，這可能是00731報酬率會比00878高出4%以上的關鍵原因。

細部來看FH富時高息低波（00731）金融保險業配置，大致可分為銀行型、壽險型、證券型等三大類型，至今年9月底，以銀行型個股為大宗，比例近7成，如中信金、兆豐金、第一金等等，都是熱門存股標的，因此，對於喜歡存金融股的人來說，00731是不錯的選擇。

接近年關，最後一波ETF除息大戲也將登場，00878為季配息，今年已經配息3次，第4次除息點為11月；00713原本為年配息，今年改為季配，9月首次季配息，第二次除息點為12月；00731則為年配息，今年預計配息2.8元，預計11/17除息，投資人只要在11/16前持有或買進，即可參與配息。