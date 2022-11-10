1為數字之首也是最強靈數，更象徵一元復始萬象更新，而明天就是111年11月11日，並會迎來11點11分11秒，風水命理師谷帥臻在《旺好運》運勢網站中指出，明天出現最多1、磁場能量最強的時辰為午時（11點-13點），利用這時間開運事半功倍。

風水命理師谷帥臻表示，明天（11日）11到13時的吉利方位在北方，形成「飛鳥跌穴」特殊大吉格，又遇三吉門「生門」，最適用於求財催富、婚姻喜事、進人口、所求皆得、所願皆成。谷帥臻提出明天午時5大開運步驟，供民眾參考。

▍步驟1：根據祈願內容，準備不同的佈局催旺物品

●想增進財運者準備一匹「馬上有錢」的銅馬。

●想升官者準備一匹「馬上封侯」的銅馬。

●想突破現況者準備一匹「活力奔跑」的銅馬。

●想求姻緣者準備一個黑色花瓶及鮮花雙數朵（玫瑰、向日葵、百合）。

●想求貴人運者準備一盆茂盛的「富貴幸運竹」。

●想求健康者準備一個「天然葫蘆」或「銅葫蘆」。

●想求學業進步者準備四枝「文昌筆」。

▍步驟2：製作個人祈願「元辰紙」

用黑筆在紅紙上寫自己名字，農曆出生時間，居住地址及祈願內容。

▍步驟3：午時擺放催旺物品、點燈、焚香、祈願，引起催發磁場

在客廳或書房的北方設案桌佈局，放置一塊紅布將上述準備好的催旺物品擺放好，「馬上封侯」與「馬上有錢」馬頭朝屋內，「活力奔跑」馬頭朝大門，接著焚一爐香，點一盞蠟燭燈火產生空氣熱流（可用檯燈照明替代），照亮個人祈願「元辰紙」，靜坐或加念經典（心經、佛典、易經、聖經亦可），消除負能量沉澱自我安定心神，祈願所求達成。

▍步驟4：往奇門遁甲吉方出行，祈願效果更佳

室內佈局完成後，裝扮整齊，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油，消除負能量，可外出往「北方」出行（步行1公里或開車11公里）以上，見到穿著黑衣者或運鈔車或扛錢的人，易見貴人轉旺好運，祈願效果更佳。

▍步驟5：捨得給與

明天若能多行佈施行善積德，說好話做好事，可為自己與家人積累福報，功德最大。