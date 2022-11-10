國際股市從低檔反彈強勁，近日陸續出現漲多休息，原油價格在經濟不景氣下也明顯回落，在台股交易、與各國股指或油價連動的反向ETF，今（10）日資金明顯轉進，股價逆勢挺升，富邦NASDAQ反1（00671R）大漲逾2％表現最亮眼，多檔反向股指ETF都齊揚。

歐美股市9日同步拉回，亞洲股市的陸港台等都隨勢下挫，與股價指數連動的正向ETF應聲下挫，尤其2倍正向ETF跌勢慘重，期街口布蘭特正2及富邦越南都跌近5％，中正中國50正2、富邦NASDAQ正2、富邦恒生國企正2、國泰數位支付服務及富邦元宇宙等ETF，今天都同步大跌4％以上。

不過，在市場避險資金轉戰至反向ETF下，另有多檔與美港台陸等反向ETF都同步走揚，除了富邦NASDAQ反1大漲之外，期元大S&P500反1、富邦恒生國企反1、國泰美國道瓊反1、FH香港反1、元大台灣50反1及富邦臺灣加權反1等，同步上漲1％～2％以上。