神桌上千里眼神像的嘴巴被擊中一槍。（張毓翎攝）

順風耳神像的底座也各被擊中一槍。（張毓翎攝）

台南市議員謝財旺位在學甲區中正路的服務處，10日凌晨遭槍手疑似持衝鋒槍朝一樓鐵門連開30槍，子彈射穿鐵門，服務處內神桌上的千里眼、順風耳的木製神像也被擊中一槍，所幸參選市議員的謝財旺女兒謝舒凡提早一小時起床為神明上香，逃過一劫。

無黨籍市議員謝財旺曾任學甲鎮長，以及3屆南市議員，女兒謝舒凡接棒參選下屆議員，獲得民進黨提名。

謝財旺說，女兒每天固定清晨3點為服務處神明上香，槍手疑熟悉女兒的生活作息，選好時間來，幸好今天她提早1小時上香後回到一樓後方小隔間睡覺，未受波及。直到聽到神像倒下的聲響，出來查看才趕緊報警。

服務處牆壁可見一顆顆的彈孔痕跡，神桌上千里眼神像的嘴巴、順風耳神像的底座也各被擊中一槍。案發後，許多支持者上午陸陸續續來服務處關心，直呼是「神明冥冥之中有保庇」，最重要是幸好人平安。

謝財旺說，女兒現在心情還是很驚恐，今天行程已取消出席，之後要帶女兒給媽祖收驚。他也痛批槍手「太囂張」，希望警方趕緊破案，讓候選人能安全投入選舉。