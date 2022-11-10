網路上流傳影片顯示有人在替民進黨新北市長候選人林佳龍發競選貼紙給運將，運將貼貼紙就可以領200或500，林陣營稱是廣告，並將對此提告。新北市議員葉元之質疑，影片中有說不貼也沒關係，拍張照就好，不用做任何事就可以拿到林佳龍給的錢，大家當然會認為這是賄選。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，不用貼貼紙也能領兩百元，到底是廣告？綁樁？還是賄選？請林佳龍講清楚、說明白，也請已經立案的新北地檢署，不要放水，不要等相關嫌犯串供完成，失去辦案先機，應該盡速依法偵辦，不能只辦藍不辦綠。

首席副書記長謝衣鳯表示，林佳龍競總已經證實，有請4位計程車司機發錢給500輛計程車，請問，這4位司機到底是誰？而且，「不貼廣告」這句話非常關鍵，到底有沒有人授意說這句話？

葉元之表示，網路上流傳的這三段影片，很清楚有一位司機和另一位計程車司機說，「這是林佳龍的貼紙，你拿去貼，不貼也沒關係，只要拍一張照片，就可以拿到錢。」葉元之說，不用做任何事就可以拿到林佳龍給的錢，大家當然會認為這是賄選。

葉元之也拿出法務部「賄選犯行例舉」表示，裡面有一項是「走路工」，給一筆錢要請你來，但來不來沒關係；或是「以工代賄」，給你一筆錢找你工作，同樣有做沒做沒關係，而網路上的影片就很像以上類型，假買廣告真賄選。

新北市議員候選人黃心華表示，林佳龍愛騙人又常被騙；這次計程車車身廣告，真相只有二個，要不就是林佳龍草包被騙，或是作假廣告真賄選，希望檢調單位查清楚，林佳龍陣營也必須要說明白。

黃心華也說，有選舉過的人都知道，政治獻金收支都要有單據，這樣才能申報選舉經費支出，林佳龍已經選過很多次，為什麼連這種選舉ABC都不知道？還是裡面有見不得人的貓膩？因此，林佳龍必須針對資訊流、金流、人流說清楚，趕快拿出所謂的計程車車身廣告租賃契約，以及相關人士接觸管道、流程，還有所有金流，才能化解賄選疑雲。