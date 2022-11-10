2022臺北網紅嘉年華，於11月11日至13日在信義區香堤大道盛大舉行，統一南聯亦舉辦新品發表快閃會活動，活動期間，每日舉辦限時促銷活動，海底撈每日下午13:00~16:00將限量150位參與轉盤遊戲拿禮品；老干媽則在每日晚上19:30限量24位打卡就免費贈送1瓶老干媽；新品FIRST PRIDE植物肉在11月12日(六)下午15:00在活動現場主舞台區舉辦有獎徵答活動，邀請民眾搶先體驗。

本次活動將邀請百萬網紅11/11(五) 下午17:00~18:00進行現場直播送好禮，並於momo購物網、臺北網紅節FB、中時新聞網FB同步直播，更有限時全網最低價優惠，參與活動的來賓可至大會服務台領取限量好禮，好玩好買又有好康可以拿，邀請民眾粉絲一同共襄盛舉。