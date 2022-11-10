坦尚尼亞精準航空公司一架戴有43人的客機6日發生空難，已有19人不幸喪生。外交部今天對此次空難罹難者的家屬表達誠摯的哀悼，以及慰問之意。經查，機上疑似有一位中國籍人士，但並沒有台灣籍旅客搭乘該班機。

坦尚尼亞精準航空公司一架班機6日準備降落布科巴機場時失事墜入維多利亞湖，已有26人獲救。外交部今天舉行例行記者會，亞非司副司長吳正偉指出，該班機上共有43名乘客，已有19人不幸喪生，當中疑似包含一位中國籍的人士。

他說，外交部於事發第一時間，即指示駐南非代表處全力洽查，有無我國籍旅客搭乘該航班？經旅居坦尚尼亞的台商會長協查，以及聯繫航空公司，確認沒有國人搭乘該班機。外交部將持續注意後續的相關發展。

此外，中共20大之後，北京的外交動作變得更頻繁且積極，巴基斯坦總理夏立夫、非洲坦尚尼亞總統哈桑近日搭機前往中國展開國是訪問，並與中共總書記習近平會談，表明將繼續在台灣等中方核心利益問題上給予中國堅定支持。

吳正偉指出，巴基斯坦總理及坦尚尼亞總統本月1日至4日相繼訪問中國，並發表相關的聲明，內容涉及對我國主權的不實表述，外交部表達嚴正的抗議，並對兩國扈從中國共產黨威權政府，做出貶抑中華民國台灣主權的謬論予以嚴厲的譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人共和國政府從未統治過台灣，唯有經過2350萬台灣人民合法選出的民選政府，才有權代表台灣，中國一黨專政的威權政府不能夠在國際上代表民主台灣，更不應持續強迫其他國家做出違背事實的不實論述。

外交部也正告中國共產黨威權政府應立即停止以赤裸裸的政治、軍事手段及空頭金援承諾，粗暴干預其他國家與台灣的正常互動交流，台灣願在互惠、互利的基礎上，與理念相近國家建立平等合作的夥伴關係，共同捍衛民主自由及權法治的核心價值，持續做為維繫全球和平與穩定的堅實力量。