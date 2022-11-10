桃園永豐雲豹職業籃球隊今天全面開賣，11月、12月共四場主場門票，憑藉著超級球星霍華炫風席捲全台，在十分鐘內六萬張門票被搶購一空，已全數售罄。

桃園雲豹球團宣布，接下來將推出尊爵不凡的「特種S區場邊席」，讓球迷朋友可以零距離欣賞霍華英姿，擁有全場最佳視野，售價及相關資訊將在11月12日加盟記者會上宣布，請球迷拭目以待！

雲豹球團宣布魔獸霍華加盟後，掀起T1聯盟搶票熱潮，球團於今天中午12點起，在KKTIX平台啟動販售11月、12月共四戰的主場門票， 銷售狀況幾乎可用「秒殺」形容，更有不少無法買到門票的球迷在網路上開始徵票，顯見超級球星的魅力無法擋。

霍華預計今晚抵達台灣，首度出賽預定於11月19日對決新北中信特攻的主場賽事，屆時前四戰每場皆可望迎接一萬五千人滿座，共同見證魔獸的「特有種」風采。

雲豹總經理蘇翊傑表示，即便有霍華加入，也不會調整已在冠名記者會公布的票價。除了維持原有票價，凡購買票價680元「特種A區」的前千位進場球迷，可兌換球員應援扇、六角立牌、特有種老帽等豐富好禮；另前百名孩童（120公分以下）的孩童，也可獲得豹哥抱枕、Leopards漁夫帽零錢包等合適收藏的球隊小物。

新賽季主場設置於「漢堡館」國立體育大學綜合體育館，雲豹也全力將主場打造成親子遊樂園盛會，是全台唯一於職業主場內常態設置摩天輪、旋轉木馬等巨型「 KID ZONE 設施」、「包廂Buffet餐區」的球隊，邀請球迷一邊看球，一邊玩樂。