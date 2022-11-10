文化部10日在立院教育文化委員會進行112年預算案審查報告並備質詢，針對近日故宮文物破損，立委萬美玲指文資審核效率低下，也令文物保存機制不嚴謹；立委陳秀寶、游毓蘭皆提出，希望文資局訂出指引，健全文物損毀通報和紀錄機制。

蕒美玲指出，17年內文資審查進度落後，國寶提件399件審查完畢275件；重要古物2316件提審只有781件完成，且就目前文資局審認古物的數據來看，國寶總數370件，故宮275件占了74％；重要古物總數1262件，故宮占了781件約62％，但近日破損文物被暫定為一般文物，若是訂為國寶或重要古物將大不相同，「一旦有毀損將有6個月以上5年以下的有期徒刑」，將警惕相關單位積極謹慎制定文物保存的相關流程。

立委陳秀寶指出，收藏的文物不只是有文化價值還有民眾對藏品的期待與喜愛，博物館藏品不只是博物館的更是大家的。認為故宮這次事件的處理也許符合內部流程，但忽略了民眾對文化的感情。建議文資法要新增毀損公開指引，對有關文物毀損應請館方每年或每季公開上網，也才能避免隱匿問題，讓民眾對博物館失去信心。

立委游毓蘭也指出，故宮這次將摔破文物的監視畫面全部流出供媒體翻拍，在網路上到處流傳，固然是吳密察院長要證明自己沒有隱匿，但「說實在這對台灣的整個文物保存的形象是有損的」。文化部下屬也有許多博物館，文化部應即刻建立一個公開透明的文物毀損、遺失的公告機制和保存機制。

文化部長李永得表示將與文資局及專家學者共同討論，研究訂定指引。