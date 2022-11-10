蔡政府執意追求去中國化，不只在高中國文課調降文言文比例，過去引發軒然大波，近日更傳出國考也即將廢考公文，同樣引起諸多批評。台灣師範大學近期調查國人對國語文課程看法，超過9成民眾認同學好國文有助於人際關係與職場表現。學者認為，調查結果顯示國語文教育攸關學子的適應力與競爭力，不該淪為政治犧牲品。

台灣師範大學文化教育策略研究團隊針對「台灣民眾對國語文課程看法」委外進行電話訪問調查，並於今(10)日舉行記者會說明調查結果。

研究團隊說明民調方式，即先行隨機抽樣統計網路社群對於中學文言文教材、國語文課程的意見，歸納出爭議關鍵問題，從而設計問卷，並電訪全國21歲至60歲民眾，有效樣本1092份。

擔任研究計畫主持人的台師大國文系教授鍾宗憲表示，透過調查數據來看，在國語文課程對學習知識、技能的重要性等問卷題目上，高達50.8％民眾認為非常重要、43.9％認為還算重要，合計兩項達94.7％。對個人關係影響方面，不只91.8％的受調查者認同國語文能力對個人關係有正面影響，還有91.7％的民眾認為國語文有助於影響職場工作表現。

而就國人對國文課的印象到底如何？鍾宗憲提到，76％民眾認同，具印象負面僅21.4％。而在兩性方面，女性對國文課正面印象達83.9％，高於男性的68％。國人對於求學時國文老師的印象則是有82.7％抱持正面印象，13.5％民眾對國文老師的觀感不佳。

台師大國文系教授徐國能說，表達在社會互動當中非常重要，語言邏輯好壞，必然會影響到工作表現，更攸關學子投入職場之後的適應力與競爭力。而近來國語文教育討論議題總與政治掛勾，但國語文教育不該是政治犧牲品，希望透過這份民調結果，能為相關教育政策帶來新的可能。

台師大國文系教授祁立峰指出，語文在說和寫方面，都是邏輯性的綜合表現，但近年很明顯觀察到年輕世代出現「語言退化」的現象，例如更常出現無意義的文字表達，較無法能夠精確地呈現完整語句，讓人十分憂心。