總統蔡英文力推台灣2030年成為雙語國家，目前師資不足供應全台3360間中小學，不僅補習班大舉招生，現在連選舉候選人都來獻策。經營雙語學校的新北市議員候選人廖裕德，自製一支影片來與家長們分享小孩突破開口說英文困境，並點出黃金學習時間就在小學一年級，搭配好的教案與藝術學習配套，用英文上課學英數都不是問題。

「雙語國家政策是一項困難又偉大的願景工程！雙語教育成功與否，將直接影響到我們子孫未來的幸福生活，需要從中央到地方政府拿出具體方案，以及全體家長、學生的配合，才能成功！」廖裕德說，應家長們的要求，特別製作影片，公開自己22年的經驗與祕訣，解開家長們的疑惑。

廖裕德影片中指出，從人類生理來看，嬰兒出生的時候腦部大小約為成人的1／3，然後到了6歲腦部就不再成長了，所以成長過程中腦細部應適度激勵出來，因為應該著重在「幼兒教育」。要讓小孩有生活自理的能力，這時就應該把母語基礎扎根，建立自信的過程也培養創造力，更應透過藝術去深化，比如學音樂、舞蹈與戲劇等，都是重要的配套。

廖裕德表示，政府編了4年100億元預算，地方政府承接後有錢就好辦事，針對現在國小一到二年級兩堂英文，三到六年級三堂英文，而且又請外師，看得出來政府有心但找不到方法。他願意把私校的20多年指導雙語的寶貴經驗，轉移到公立學校，而板橋區共有3萬名學童，如果有好的方法就能很快精進，相對地，家長也去學英語，與小孩共同成長，讓板橋成為國際城。