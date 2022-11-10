美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天估計，有10萬多名派到烏克蘭作戰的俄羅斯軍人陣亡與受傷，又說烏克蘭武裝部隊在俄烏戰爭也「可能」蒙受類似損失。

路透社無法獨立證實密利提供的估計人數，但這是俄烏衝突持續近9個月來，美國迄今提供的最高傷亡人數；隨著時序進入冬季，俄烏雙方的戰鬥可能進入間歇期，專家說這提供了進行某種談判的機會。

詢及在烏克蘭施展外交手段的前景時，密利提到，交戰各方在第一次世界大戰初期拒絕談判，讓人民蒙受更多苦難，並導致數以百萬計的民眾傷亡。

密利在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）上表示：「因此，有機會談判、有機會達成和平時…就應把握時機。」

今天稍早，俄羅斯宣布俄軍將撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸具戰略重要性的烏南城鎮赫松（Kherson）附近地區，這對俄羅斯而言是重大挫敗，也可能是俄烏戰爭的轉捩點。

一些專家說，俄羅斯遭遇的最新挫敗，可讓烏克蘭在談判時占上風，也有一些人認為，俄羅斯可能會趁著談判時爭取時間，讓俄軍重整旗鼓，以在春季捲土重來發動進攻。

密利說，初步跡象顯示，俄羅斯正在自赫松撤軍。但他提醒可能需要一些時間才能完成。

密利說：「這不會在1到2天內完成，將花上好幾天，可能甚至要好幾週，才能將俄軍撤出第聶伯河以南地區。」密利估計，在那個地區的第聶伯河以北地方，俄羅斯可能有2萬到3萬名軍人。

美國與其北大西洋公約組織（NATO）盟國沒有直接干預烏克蘭，但向烏軍提供武器與建議，讓烏軍能夠保家衛國，抵禦俄羅斯軍隊入侵。

密利說，這場衝突目前已讓1500萬到3000萬名烏克蘭人淪為難民，恐已造成4萬名烏克蘭公民死亡。

密利說：「有超過10萬名俄羅斯軍人陣亡與受傷。烏方傷亡人數恐怕也不相上下。有很多人受苦。」

儘管傷亡人數很高，美國官員說，俄羅斯一直無法在烏克蘭達到目標，令外界質疑俄羅斯的入侵行動能支撐多久，這場任務也造成許多機械化地面部隊成員死亡，並消耗火砲庫存。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111110