韓國女團「STAYC」由秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J六名成員組成，出道2年將首度訪台，宣布在下月10日舉辦粉絲見面會，準備跟台灣SWITH（官方粉絲名）渡過難忘的夜晚，恰巧前一天是成員J的生日，活動上將有什麼樣驚喜備受期待。

「STAYC」自2020年出道之後，每隔5個月發表不同以往韓樂的曲風大受歡迎，被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」，隨後參加「KCON 2022 US TOUR」在美國芝加哥、舊金山、亞特蘭大、紐約等多站的演出，深受歐美粉絲的愛戴，緊接著在韓國舉行的見面會也座無虛席。

「STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI」將於12月10日在台北國際會議中心（TICC）登場，票價分為4680 ／ 3680 ／ 2480 ／ 1880，所有購票的觀眾均有HI-TOUCH、彩排、團體合照、簽名海報及親簽拍立得5項福利的抽選機會，門票將於下周六（19日）13：19在全台ibon機台及網站開賣，D-SHOW會員可於前一天優先購買，更多相關詳情請洽D-SHOW官方臉書。