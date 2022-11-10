國防部今天（10日）上午召開記者會說明國軍現階段防疫作為，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校表示，國軍已恢復人員申請出國觀光旅遊，返國入境也會實施7天自主防疫。國防部軍事發言人孫立方補充，目前室外免戴口罩政策尚未正式實施，會再配合中央規定執行。

陳怡蓉指出，因應我國疫情目前朝穩定可控方向發展，人口疫苗涵蓋率高，疫情指揮中心逐步開放邊境、調整確診者及密切接觸者管制措施及放寬部分社區管制等防疫政策原則下，國軍兼顧防疫與戰備任務，依中央指引滾動式調整各項防疫工作。

疫情調查部分，採重點疫調並適度匡列，先前策略是以清零為目標，依詳細疫調結果區分接觸者風險等級，逐圈擴大匡列；後續因應疫情變化，依照中央策略依序調整匡列對象並逐步放鬆限制，國軍也在本月7日起與中央同步，密切接處者全面採7天自主防疫。

防疫措施部分，確診者於隔離滿7天後快篩陰性，可正常上班、上課；密切接觸者免居家隔離，快篩陰性後返回工作崗位，期間落實每2日、有症狀即快篩。另考量國軍是集體生活環境，營門口仍維持體溫量測、手部消毒。

至於新進班隊管制，國軍接訓前會藉由自我健康關懷調查表，確認個人健康狀況，若是確診隔離、自主防疫者，依訓練計畫先期辦理緩徵、核免等手續。

針對教召、軍事訓練役、志願役等，報到當天實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，有症狀就篩檢，斬斷隱形傳播鏈。

陳怡蓉說，國軍已恢復人員申請出國觀光旅遊的政策，返國入境官兵也會實施7天自主防疫。目前仍持續口罩政策，室內仍要配戴口罩，戰甲車等封閉環境也還是需要配戴口罩，至於室外不戴口罩政策還未正式實施，會配合中央執行。