金門縣政府持續推動具有公法救助性質之短期臨時工計畫，明(2023)年將提供300個按日計酬之臨時工名額，以協助失業勞工及身心障礙者等就業弱勢族群(以下簡稱特定身分)之就業需求。

縣府指出，報名作業將於11月18日(星期五)上午9時至下午5時(中午不休息)及11月19日(星期六)上午9時至中午12時，在金門就業中心二樓受理。另為便利烈嶼地區民眾，設籍在烈嶼鄉之民眾可於11月17日(星期四)上午9時至11時30分，至烈嶼鄉公所報名。

至於報名資格，不論一般或特定身分，均須年滿十六歲以上未滿六十五歲(依社會救助法規定具有工作能力之年齡)，且須設籍(含依親居留)並居住本縣連續1年(含)以上。

另外，身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達六十分以上，始符合報名資格；未達六十分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務(可洽詢社會處勞工行政科082-373291方小姐)。

該計畫臨時工之進用期間自2023年1月3日至同年12月31日止，每月工作日以二十二天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼九百五十元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

縣府提醒，有下列情形之一者，不得參加報名：（一）2021及2022年度經用人單位考核二次丙等(含)以下者；（二）經用人單位提報違反性擾防治法者。另報名表可事先向各鄉鎮公所索取後填妥，或於報名當天現場填寫。報名當天，須本人親自到場，每人以報名一次、勾選一個用人單位為限，請慎選用人單位，報名完成後不得更換，若有重複報名者，喪失抽籤資格。

有關報名應備證件，除國民身分證或居留證外，身障者應備身心障礙證明，低收入戶應備低收入戶證明，更生人應備假釋令、出獄證明或更生保護會提供之證明（擇一即可），毒癮個案應備醫療院所證明、出監所證明或毒危防制中心證明（擇一即可），家庭暴力及專案受保護婦女應備保護令、判決書或家庭暴力防治中心之證明（擇一即可） ，兩年內曾遭受職業災害失業勞工應備職業災害補償證明或其他證明。

縣府表示，經審查符合報名資格之人員，可繼續參加今年11月29日（星期二）上午九時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室）。又為力求公開透明化，另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

另為因應縣民之急難救助需要，縣府酌留二十個名額，其餘二百八十名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額二百名，特定身分之抽籤正取名額八十名，均依各用人單位分配名額分別抽出。至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的三分之一。正取及備取名單，將由縣府於今年12月2日（星期五）統一公布於金門日報及縣府網站。