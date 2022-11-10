南韓女子天團BLACKPINK近期展開世界巡迴演唱會，令全球粉絲陷入瘋狂，台灣場次更在今日一開賣就瞬間被秒殺，可見她們的高人氣。不過，在她們展開巡演後也不斷傳出舞台意外，其中，不久前因耳機漏電而發出尖叫的Jennie，在近日的演唱會上又爆出因腳傷突然復發而緊急衝向後台。

BLACKPINK近期雖在世界各地展開巡迴演唱會，但先是傳出Jennie在舞台上跳到一半，被耳機的漏電電到尖叫，接著眼尖的網友還發現Jisoo的脖頸處出現不明腫塊，疑似身體出狀況還繼續工作，讓粉絲們相當擔心成員們在還沒準備好的情況下就被迫巡演，紛紛在網路上抨擊經紀公司；在推特上以「BLACKPINK」搜尋關鍵字還會出現「mess」（混亂）的相關詞。

沒想到這些事情還沒結束，在近日的演唱會上，粉絲又拍到Jennie跳舞跳到一半突然蹲在地上，疑似原本腳踝的傷再度復發，但她為了不影響團隊表演，隨即就奔向後台調整鞋帶，沒多久她又回到舞台上繼續表演，令粉絲們相當心疼，紛紛留言表示「小妮子太敬業了」、「感覺很痛」、「公司能不能不要再讓她們出狀況了」、「我的妮」、「Jennie很享受舞台，卻因為跳得太過使勁而導致腳踝舊傷復發，太心疼了」。