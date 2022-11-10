竹棟鎮立游泳池及羽球館竣工，縣長楊文科（右六）出席竣工典禮。（邱立雅攝）

竹東鎮立游泳竣工，不過有民眾發現泳池及兒童池底部及池壁不平整，不過公所回應表示防水布下的空氣會漸漸排出。（邱立雅攝）

新竹縣竹東鎮立游泳池、羽球館歷經數月整修，在10日舉行竣工典禮，12月將重新啟用，並在當月提供民眾使用優惠。經整修的泳池與羽球館除了改善漏水等問題，還新增無障礙設施，讓行動不便者也可輕鬆使用設備、享受運動。不過當天有民眾發現泳池與兒童池壁貼不平整，排水蓋竟可掀起，竹東鎮公所則回應在正式開放前會再做全盤檢查與改善。

過去竹東鎮立游泳池及羽球館是使用率相當高的運動場館，但近年來泳池出現漏水窘境，導致水費日益增加，且遇雨容易淹水，機電設備因此跳電無法使用。羽球館則有屋頂漏水、照明不足等問題，影響民眾打球品質。

為給民眾優質運動空間，教育部體育署補助新竹縣辦理前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫，其中補助竹東鎮立羽球館整修工程1533萬元、游泳池整修工程1750萬元，縣府補助修繕經費422萬多元，以及竹東鎮公所自籌1784萬多元，共計5490萬元，用以改善兩處場館空間，並於10個月內完工，預計在12月重新開放，試營運至12月底，期間開放限量免費體驗，並提供優惠方案。

此次游泳池整修將泳池底及池壁拆除重建，徹底解決漏水問題，同時全面汰換熱泵加溫系統，改善原先水溫不足問題。為體貼長輩及行動不便民眾，新增無障礙設施，含1樓廁所及淋浴間、泳池畔休息座椅、停車位等，同時也更新許多現有設備等。

羽球館整修工程則包括屋頂白鐵烤漆板更新、內外牆粉刷防水更新、廁所、更衣室整修、鐵捲門更換、門口戶外地坪更新、增設空調設備、無障礙設施整修，含輪椅觀眾席、坡道、無障礙廁所、淋浴間及更衣間及親子廁所整修等。

不過竣工典禮當天有民眾發現，泳池池壁及池底貼皮竟凹凸不平，若是不慎踩到凸面恐有打滑疑慮，兒童池也有同樣問題，甚至旁邊排水蓋可隨手掀起，民眾憂心此等施工品質恐影響民眾運動安全。公所則回應表示，因為前一日才注水，防水布底下空氣會漸漸排出，請民眾不用擔心，其餘問題在對外開放前會有內部測試，並且全盤檢視，發現不理想之處會盡快改善。