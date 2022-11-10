國防部今天（10日）召開記者會說明國軍外離島醫療服務，日前傳出馬祖因為藥師短缺，由不具執照的行政人員代病患拿藥、包藥的情況。國防部軍醫局上校處長陳元皓表示，馬祖地區若有需要，可協請三軍衛材供應處派遣具有執照的藥師支援。

陳元皓首先表示，我國因為地理環境特殊，許多山地跟離島，使得醫療資源大多集中在都會區域，造成偏遠地區民眾就醫不便，早年醫療貧脊時代，軍方的野戰醫院及醫務所醫官扮演非常重要的角色。雖國軍金門及馬祖醫院於民國94年裁撤，但仍配合政府「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS）」等政策及指導，責派國軍醫院支援外離島醫療超過17年，對提升當地醫療及在地化之推動，功不可沒。

陳元皓說，國軍在澎湖地區設有三總醫院澎湖分院，其餘地區由各國軍醫院編組前往支援。澎湖地區107年起，規劃多專科副教授以上醫師至澎湖開診及手術，成功將醫學中心醫療水平引進澎湖。統計民國108年至今的後送及轉診人數，都逐年下降。

金門地區由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援衛福部金門醫院當地所需之相關專科醫師，包括三軍總醫院每月支援骨科醫師。烏坵鄉則由三軍總醫院松山分院編組醫師、護理師及醫事人員等醫療團隊前往支援。

馬祖地區部分，南竿鄉由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援連江縣立醫院當地所需之相關專科醫師，並自105年起，增加三軍總醫院支援骨科醫師；109年起，增加三軍總醫院北投分院支援精神科醫師。北竿、西莒及東引衛生所，則分別由國軍高雄、台中及桃園總醫院支援相關專科醫師。

東沙島及南沙島由國軍高雄總醫院責派外科醫師及麻醉護理師，執行東光醫院(東沙島)及南沙醫院(南沙太平島)醫療業務。

至於馬祖地區傳出藥師短缺問題，由於各島只有一位藥師，當藥師請假時傳出有不具藥師資格的行政人員代幫病患包藥、拿藥。陳元皓回應，馬祖地區若有需要，會按照衛福部及國防部指導，協請三軍衛材供應處派遣具有執照的藥師支援。