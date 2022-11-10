第35屆歐洲電影獎近日公布入圍名單，瑞典大導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）新片《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）繼《抓狂美術館》後二度奪下坎城影展金棕櫚獎，又風光入圍最佳影片、最佳導演、最佳編劇及最佳男演員4項大獎，荒謬又寫實、笑料中暗藏嘲諷的情節大獲好評。

導演魯本奧斯倫透露他之所以可以讓觀眾快速沉浸其中，靠的其實是不斷的試片和修正，「我覺得最重要的是專心，如果你的電影節奏不奏效的話，觀眾很容易分心想別的事情。所以透過試片的反應，我可以去做調整跟修正，確保每一幕都有傳達到重點，這樣我才可以把劇情推到極限，我喜歡把觀眾逼到角落，讓他們進退兩難。」

《瘋狂富作用》描述名模雅雅（查爾比迪恩 飾）和男友卡爾（哈里斯迪金森 飾）正因感情問題苦惱時，受邀參加一場豪華遊輪之旅，認識了一群暴發戶、企業家等超級富豪。然而，突來的暴風雨，使得頂級的奢華饗宴一夕變成一場失控的生存風暴。將於12月9日在台上映。