前幾年房市買氣熱，不少代銷業者看好後市，紛紛轉型當起甲方，成立建設公司。高雄兩大代銷興聯誠廣告、龍登國際廣告分別成立興華城建設、龍廷建設，雙方強強聯手首度合作購地推案，10日舉行鼓山區青海段動土典禮，位於美術館生活圈，打造愛河首排景觀宅，目前開價未定，預計2023年第2季銷售。

高雄代銷業者近年積極跨足建設業，除了龍登國際廣告成立龍廷建設， 興聯誠建築團隊旗下也有興聯誠廣告、興連城建設，包括廣誠國際也成立廣上建設，代銷南霸天上揚國際的清景麟建築團隊，近期甚至入主上櫃公司福裕（4513），4大代銷跨界當建商，推案成績都相當亮眼。

10日興華城建設、龍廷建設強強攜手，共同舉行鼓山區青海段動土典禮，基地位於美術館生活圈環河街，具愛河首排景觀，面積383坪，預計興建地上15層、地下4層，共計興建112戶，為21~47坪、2~4房。

興聯誠建築團隊總經理周惠賓說，興華城建設與龍廷建設有近30年豐富的代銷資歷，長期在房市第一線，深知購屋者需求及喜好，近年來積極轉型投入建築領域，看好美術館生活圈未來發展，包括有台鐵地下化、輕軌美術館線等重大公共建設陸續完工通車，積極購地推案。

龍登國際地產董事長戴嘉聖指出，這是興華城建設與龍廷建設首次合作，基地有景觀優勢，去年的購地成本單坪約118萬元，總金額約4億元，今年來看周邊地價又出現上漲，生活圈目前房價已站上4字頭，未來有機會挑戰5字頭。