針對警察大學校長陳檡文、北市警中山分局偵查隊長林弘基爆出違反警紀事件，內政部長徐國勇10日受訪表示，警察辦案需要搜集行資，有必須遵守的紅線，若去喝茶、聊天以探情資有報備，很正常，但去招待所賭博說不過去。

徐國勇表示，由於警察大學校長屬於三級機關首長，必須讓行政機關處理，故政風處調查陳檡文後，他會根據報告內容呈報行政院。至於是否會讓陳檡文先請辭，徐國勇說，要看報告做處分，內政部目前會讓政風處照應有程序處理。

儘管近期爆出的警紀案件已與事發當下隔一段時間，徐國勇說，並不是過去就可以沒分際，時間一久就沒問題。警察辦案當然辛苦，也必須搜集情資，如果事前有報備要喝茶、聊天探情資，很正常，可是在招待所賭博說不過去。

此外，針對網路流傳與陳檡文同桌喝酒照，徐國勇解釋，坐主位者是時任民進黨新北市黨部主委余天，不是現任黨部主委何博文，在其他照片出現的人則是民進黨立委蘇巧慧、前民進黨立委高志鵬，及其他新北市立委江永昌、羅致政等人。

徐國勇表示，除了黨務行程外，沒有跟蘇巧慧吃過飯，而自從高志鵬於2018年底入獄，即便出獄，也未與他見面，自己從上述條件研判照片拍攝場合應是2016年一場黨務行程。

徐國勇強調，此為正當聚會，地點位於CP很高的餐廳，很多人都會在那裡吃飯，路過的人都能透過房間玻璃窗看到裡面有誰，並坦言過去擔任民意代表時行程太多，有點難透過照片回想事發經過。