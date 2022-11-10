晶圓代工龍頭台積電傳美國加碼蓋3奈米廠，反之高雄廠7奈米廠要暫緩，引發外界憂慮護國神山重心慢慢轉移國外。對此經濟部迅速向台積電進行了解，今發出聲明指出，該公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃，強調先進製程都會留在台灣。至於高雄廠投資計畫持續進行。

台積電美國亞利桑那州的12吋晶圓廠建廠速度符合預期，外電報導，將會繼續興建第二座12吋晶圓廠，並建置3奈米產能。同時間，因為終端消費需求下降，台灣高雄7奈米廠可能暫緩工程，經濟部長王美花昨表示會向該公司進行了解。

經過接觸後，經濟部今說明，台積電已說目前就是做第一期的5奈米，只是基於建廠成本考量，把未來可能利用的建築一起考慮進去，公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。以台灣半導體聚落的效率及完整程度，該公司大多數的產能及先進製程都會留在台灣。

高雄廠部份，經濟部經了解，台積電投資計畫都是按部就班，高雄的投資計畫持續進行，新竹的2奈米計畫也持續。後續龍科擴大的計畫(1奈米廠)，政府也啟動了。

景氣循環是影響廠商建廠時，考量需不需要每一個工程都趕工的因素。該部重申，台積電持續投資台灣，先進製程留在台灣，這個方向不會改變。