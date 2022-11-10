家飾鑄件廠泰金-KY(6629)新品出貨助攻，111年第3季營收創新高，毛利率升到26.4%，明顯優於第2季的15.92%，稅後純益達7448萬元，創8季以來新高，前3季稅後純益1.52億元，每股純益達4.25元。泰金指出，第2季金屬原物料上漲，使得成本壓力大幅增加，毛利率達谷底，雖然第3季有所回升，第4季營運仍審慎以對。

國際金屬原物料價格由歷史高檔回落，泰金新開發產品由7月開始出貨美系大型裝修連鎖客戶通路，加上對客戶端調價遞延反映，第3季毛利率較開始回升。

泰金-KY第3季營收3.91億元，創新高，毛利率26.4%，季增10.48個百分點，年減5.92個百分點，稅後純益以7448萬元創8季以來新高，季增2.33倍，年增53.35%，每股純益2.09元。前3季營收10.7億元，毛利率21.9%，年減6.46個百分點，稅後純益1.52億元，年減11.72%，每股純益達4.25元。