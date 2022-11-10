Counterpoint Research研究部門總監Jeff Fieldhack表示，即使中國繼續實施不利於iPhone手機生產的清零防疫政策，蘋果想把供應鏈從其中國的大本營分散出去，也需要數年時間才辦得到。

今年以來，蘋果股價已經下跌20%。周三蘋果下跌3.32%，收在134.87美元。

Fieldhack表示，蘋果需要數年時間才能達到供應鏈的多元布局，因此「未來幾年蘋果最新的iPhone手機可能還是會繼續在中國生產」。

蘋果在周日發布聲明證實受到嚴格的防疫管制影響，鴻海鄭州廠的產能大幅減少，該廠是iPhone 14 Pro/Pro Max主要的組裝工廠。

近幾年來，蘋果持續將其產品組裝產線從中國轉出，並在印度和越南等國家開設工廠。但Fieldhack表示，有些產品可以在印度等其他國家組裝，但其實數量「非常、非常少」。

Fieldhack表示，蘋果養活的工人數量可能成為與中國政府談判的籌碼，光是為蘋果組裝高階手機的鄭州廠就有大約20萬名員工，「蘋果可以說嘿！我們在中國的員工比在美國多」，這點非常有力，確實有助於他們避開任何中國針對美國的報復措施，如加徵關稅等。

他並表示，iPhone 14手機很受歡迎，我們預期絕大多數消費者會願意一直等到這些設備出貨。

摩根大通分析師Samik Chatterjee周日出具報告指出，如果透過蘋果官網下單，現在需要31天才能收到iPhone 14 Pro，而低階版 iPhone 14機型的平均交貨時間只需2天。

根據Counterpoint Research分析，因為鄭州廠的生產被打亂，未來幾周iPhone 14系列手機的產量恐將下滑10%，且受到影響的主要是iPhone 14 Pro/Pro Max。

Fieldhack對此表示，他相信蘋果會透過縮短供應鏈流程，盡其所能地盡量出貨。他表示，還是有時間對受到影響的工廠進行調整，例如將部分生產轉移到南方，那裡也有一些Pro/Pro Max生產線。