車聯網為物聯網(IOT)版圖中相當受到重視的一塊，除駕駛安全為行車必要條件外，對於業者來說，車聯網相關往往具有高毛利、長產品週期優勢，瞄準車聯網前景無限，車聯網再添新兵浩愷聯網，最新宣布，將結盟三維人以及峻魁的進軍北美市場聯盟，就是要以最先進的人工智慧方案，幫助遍佈在美國及加拿大各地的中小型的營運商升級，一方面維持原有客戶的合作關係，還可以進一步的搶攻過去因為跨不過技術門檻而無法進入的高階市場，另外，更積極準備於明年進軍北美智慧物流車隊管理市場，力拚打造車聯網台灣隊。

浩愷聯網成立於2021年的10月，但兩位共同創辦人湯潤闊及彭子憲在任職宏碁(2353)就為舊識，在相關領域深耕多年，具有豐沛產業經驗，其中，湯潤闊也是威潤(465)的創辦人，在全球物流車隊管理市場投入了超過15年的時間；彭子憲則在美國宏碁電腦任職期間，接觸各式銷售通路，對美國的商業模式有豐富經驗並可以有效消弭市場隔閡，排除進入市場障礙。湯潤闊與彭子憲兩人非常看好美國高階車隊管理市場的巨大商機，於是就共同創立了浩愷聯網，並且規劃出足以支持小兵立大功的人工智慧方案需求以及行銷佈局，結合國內的金牌新創公司三維人以及峻魁智慧，攜手搶啖龐大的物聯網商機。

專業機構就表示，全球的智慧交通市場規模在2021年達到987.4億美元，並可望在2028年進一步成長至2068億美元；台灣ICT產業具有完整的產業鏈與堅強的技術實力，預期可在此一需要豐富軟硬體整合經驗的應用領域充分掌握競爭優勢與商機。

北美地區有超過8000家專門服務物流公司，提供車隊管理服務的中小型營運商，只是受限於本身的有限資源，無法與時俱進的開發出整合上述技術的平台，來提昇服務的內容與價值，而去年12月在美國紐約交易所上市掛牌的北美智慧物流車隊管理平台商Samsara，以其豐沛的資源正在不斷的蠶食鯨吞這些中小型營運商的市場。車聯網台灣隊成員由專業的行銷業務浩愷聯網，結合車聯網軟體金牌團隊三維人，及峻魁智慧高端車用、交通及影像相關之邊緣應用技術，相信不久的將來車聯網台灣隊可以在全世界佔有一席之地，也期待在未來能攜手更多台灣策略合作伙伴，一起打造車聯網生態圈。