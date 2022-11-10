中央流行疫情指揮中心今天宣布新增66例新冠肺炎死亡個案，其中一人是40多歲女性，10月31日出現嘔吐、腸胃不適至診所就醫，快篩陰性，隔日於家中昏迷送醫不治，司法相驗確認PCR陽性，死於新冠確診及心肺衰竭。以及新增270例中重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增一例40多歲女性死亡，個案曾接種3劑疫苗，有癌症病史，10月31日出現嘔吐、腸胃不適等症狀至診所就醫，不過當時快篩結果為陰性，隔日卻於家中昏迷，送醫後不治，經司法相驗確認PCR陽性，Ct值達31.7，研判死因為新冠確診及心肺衰竭。

指揮中心表示，中重症今新增270例，其中重症佔57例，中症213例。中重症特殊個案則增加一例青少年，羅一鈞指出，個案為16歲男性，沒有慢性病史，打過兩劑疫苗，於11月5日因車禍意識不清，四肢及背部外傷，雙耳流血後送急診，當時PCR陽性確診，Ct值32，經檢查有顱骨骨折、腦水腫、顱內出血等症狀，緊急手術病況已好轉，於11月8日出院。

累計至今，國內13到18歲的青少年的重症，目前累計有26例，其中死亡6例；依病情區分分別為肺炎12例、MIS-C 7例、共病6例以及心肌炎1例。