俄羅斯媒體《塔斯社》（TASS）援引能源發展中心（Energy Development Center）分析師報告，當歐盟對進口俄羅斯原油的禁運生效時，俄羅斯的石油產量在12月可能降至最低每日900萬桶。

據石油新聞網站oilprice.com 9日報導，塔斯社援引能源發展中心的一份報告稱：「我們預計12月的產量將比6月至10月相比平均水平下降150至170萬桶，或14%，」。

專家說，考慮到石油輸出國組織（OPEC+）會從11月開始降低目標產量，俄羅斯石油產量的大幅下降預期將導致國際油價飆升。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）本月月初時曾表示，俄羅斯10月份的石油產量（不包括凝析油）遠遠低於該月的生產配額，平均每日只有990萬桶。

總的來看，俄羅斯10月份的產量，要比其OPEC+協議分配的1100萬桶/日的配額低110萬桶/日，但如果加上凝析油的話（147萬噸/日，即1078萬桶/日）大部分與諾瓦克上個月所估計的一致。

11月，俄羅斯在OPEC+協議下的石油生產配額將從1100萬桶/日降至1050萬桶/日。

然而，據俄羅斯商業日報《Kommersant》10月底援引熟悉情況的消息來源報道，為因應歐盟即將從12月5日起對俄羅斯原油進口實行禁運，俄羅斯實施減產可能從11月開始加速。

分析師估計，在歐盟禁運生效後，約200萬桶/日至300萬桶/日產量的俄羅斯石油和產品可能不得不找到新的歸宿。

俄羅斯已經將很大一部分石油流向東邊的亞洲，但它可能無法立即適應，也無法為以前流向歐洲的貿易流找到願意的買家，特別是在禁止處理俄羅斯石油貨物的服務，除非石油是以一定的價格上限或低於一定的價格上限出售。