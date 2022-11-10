台灣智慧雲端打造AIHPC雲端服務，自2021年成立至今服務超過200家新創團隊與客戶，以一站式服務協助產業數位轉型。繼2022年3月華碩(2357)以5.4億元注資後，台灣大(3045)、兆豐金(2886)和永豐金(2890)接續投資共1.3億元，成為高科技業、電信資通、金融證券三強鼎立的多元股東結構，讓台智雲具備更多元的資源和觀點，持續以「造平台、聚夥伴、建生態」的模式，打造最完善的AIHPC生態圈。

台智雲暨華碩雲端總經理吳漢章表示：「台智雲扎根台灣高效算力，做為在地原生的公有雲營運商，台智雲匯集了IT、電信以及金融三大領域股東的黃金陣容，支持台智雲AI、5G、區塊鏈等平台推動之加乘綜效，加速產業安全上雲、數位韌性及AI新創應用發展，打造台灣獨有AIHPC生態圈。」

台灣大哥大作為國內科技電信龍頭，和台智雲維繫緊密的夥伴關係，在AI和5G的技術和服務上合作無間，共同推廣AIHPC超級電腦雲端服務、5G AI雲網合一解決方案與共創實驗室，引領台灣企業擁抱便利、快速、高效能的數位服務。

兆豐金旗下兆豐商銀、永豐金旗下永豐證創洞察台智雲在產業數位轉型的關鍵定位與技術，結合金融證券龐大的資源，具備打造金融新創最佳條件，壯大AIHPC生態圈；新創夥伴在台智雲多元完整的服務平台上，更能專注技術及應用開發，進而快速成長。

台智雲將推出區塊鏈和數位韌性服務，包含區塊鏈服務平台（TWCC BaaS Platform）和資料信任服務（T-Proof Notary Service），為Web 3、NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）、元宇宙等應用領域提供安全合規、低成本、高效率和簡易便捷的技術服務；另針對數位韌性推出的全方位多層次防護6大解決方案，包含從端點備份、核心系統備份到虛擬及容器環境備份，以及檔案與基礎儲存服務，透過國家級高安全性的基礎建設，為各機構打造縱深防禦資安戰略，提高永續營運能力。