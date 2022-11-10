中鋼(2002)10月營收323.87億元，年減25.03%、月增8.27%，雖然創今年次低，但終結連三月下滑，表現符合預期。周四股價開低走低，早盤一度拉回平盤，卻不敵賣壓，收跌近1%，止步四連紅。

中鋼10月營收323.87億元，年減25.03%、月增8.27%，雖然創今年次低，但終結連三月下滑，表現符合預期；前10月營收3865.78億元，年增1.19%。由於盤價在下跌後轉趨持平，帶動單月營收小幅回升，而進入冬季，由於煤價相對有撐，鋼鐵成本跌價可望收斂。出貨量方面，外銷助力10月小幅回升表現，11月挑戰月持平或略升。

觀察近期的鐵礦砂價格已跌破90美元，來到每公噸84美元左右，反應傳統的金九銀十旺季結束，且大陸鋼鐵流通價格也出現下跌的狀況，短期鋼鐵恐怕回到弱勢。後續也將依大陸二十大後防疫是否鬆綁、歐美長假、農曆春節等需求買起而定。