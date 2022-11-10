南韓高人氣女團BLACKPINK日前展開世界巡迴演唱會，在世界各地和粉絲們一同慶祝這難得的合體時光。過去，她門已釋出消息將來台開唱。近日正是搶票時間，不少粉絲們都摩拳擦掌準備一賭偶像的風采。豈料，票數竟在1分鐘時間內全數完售，讓不少粉絲相當憤怒過於猖獗的黃牛。

BLACKPINK的高雄站演唱會預計將在2023年3月18日於高雄國家體育場盛大舉行，主辦單位理想國將依照會員資格分階段販售票券，今(10)日共計4.5萬張的入場票全數售出，可見她們的人氣相當驚人，但在粉絲團中，還是有不少粉絲哭訴沒有票卷，甚至發現有黃牛抓住粉絲的心將門票喊出40萬的高價。

事實上，近年來隨著各個國家國門開放，台灣已逐漸放寬隔離標準，各種大型活動也爭相舉辦。許多國外知名偶像歌手也陸續來台開唱，因為疫情而沉寂一陣黃牛開始復出，各大演唱會就多次傳出黃牛倒賣高額票券的問題，僅僅2300元到8000元的價格，在各大社群平台上喊出十幾萬到數十萬的高價。讓人看得相當傻眼。對此，不只主辦單位呼籲。臉書社團「BLACKPINK台灣首站」也發文呼籲讓粉絲們不要緊張，現在黃牛是抓準了粉絲想看演唱會的急迫心，等到了演唱會鄰近的時間，賣不出票的黃牛會將票券釋出，到時候再買票即可。可不能便宜了黃牛，讓他們日後再和我們搶票。

此外，Live Nation Taiwan 理想國臉書粉絲專頁稍早前發文公告，指出「經檢舉並查證核實，目前有4張票將被釋出重新販售。」並再次強調「未來如有相關情事經查核屬實，Live Nation Taiwan將依循此辦法辦理並釋出座位，不再另行公告，請勿以身試法。」可見理想國為打擊黃牛所付出的努力。然而，粉絲卻認為黃牛在讓票網上釋出的票卷遠遠超過被抓到的數量，表示「一堆黃牛，才查出4張」、「就這幾張，是做做樣子吧。」