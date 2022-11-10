國民黨苗栗縣長候選人謝福弘宣10日前往通霄鎮、苑裡鎮拜票，謝福弘再對選民端出政見，他表示針對通霄、苑裡的醫療資源與高齡照護將制定「在地參與」，升級2.0的方案，讓海線居民的健康照護更有保障，生活更加安心。

謝福弘指出，苗栗縣人口高齡化情況嚴重，比例已超過總人口的18％，因應苗栗縣65歲以上的老年人口將會越來越多，醫療及照護資源提升勢在必行。

他說，目前通霄「光田醫院」與苑裡「李綜合醫院」的腹地有限，未來在擔任縣長後將立即請益李綜合醫院李順安總裁與光田醫院王總院長，評估就「原地增建」或在蛋白區「另地新建」新型智慧型醫院可行性。

此外，苗栗的住宿型長照機構床位不足，一個機構等候床位排隊的人，少則30位、多則有高達70位在等候床位，尤其經濟弱勢的族群也負擔不起入住機構後的自費差額，他擔任縣長後，將提供縣府土地、及申請國有土地，鼓勵民間投資興建住宿型長照機構，並保留一定床數，協助弱勢族群，同時將減少一般人等候床位的天數。

另外，老老照顧在苗栗縣是普見的情況，謝福弘表示，他擔任縣長，對於在家的雙老、獨老，將運用社區、鄰里、校園的資源，就近訪視，並且首重老人「防跌」，將全力協助雙老家庭建立無障礙的居家環境，再布建社區活動據點，讓長輩定期到據點運動、維持肌力，讓長輩維持最好的身體狀況，更加樂齡安心。

謝福弘說，針對提升高齡族群健檢機會，提出鄉親「揪團健檢得來速、快樂出航一日遊」的政見，廣獲縣內長者好評，所以他也向各地的長者保証，以後社區滿30人報名政府補助健康檢查，額外補助社區活動費每年2萬元，可承租遊覽車於健診結束後社區一同出遊，讓民眾參加健檢也能更快樂，出遊也能拼健康。